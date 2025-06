Incidente sul lavoro in un cantiere | ferito un operaio 61enne

Un grave incidente sul lavoro scuote questa mattina la comunità di Aquilonia, in provincia di Avellino. Un operaio di 61 anni è rimasto ferito durante i lavori di demolizione di un cantiere per un centro polifunzionale comunale. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine evidenzia l'importanza della sicurezza nei cantieri. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le misure di tutela sul lavoro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente sul lavoro questa mattina ad Aquilonia, in provincia di Avellino. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, presso un cantiere per la realizzazione di un centro polifunzionale comunale, dove un operaio di 61 anni è rimasto ferito durante lavori di demolizione interna. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe inciampato su una trave in ferro posizionata sul pavimento, cadendo rovinosamente e battendo la schiena. L’operaio, cosciente al momento dei soccorsi e non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: lavoro - cantiere - ferito - operaio

Dramma nel cantiere della scuola. Operaio ’trasfertista’ muore prima di entrare al lavoro - Tragedia nel cantiere della nuova scuola dell’infanzia a Montemurlo: Antonio Iavazzo, un operaio trasfertista, è morto mentre si recava al lavoro.

Un operaio di 39 anni originario di Agerola è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere privato nella zona di Fornillo a Positano. Il 39enne è caduto da un’altezza di circa due metri mentre lavorava su un’impalcatura all’interno Vai su Facebook

Incidenti sul lavoro, operaio del raddoppio ferroviario folgorato: amputato l'avambraccio https://ift.tt/IDGQe8U https://ift.tt/gb9cLxG Vai su X

Incidente sul lavoro in un cantiere: ferito un operaio 61enne; Grave caduta nel cantiere, ancora un infortunio sul lavoro: operaio finisce in ospedale; Incidente in un cantiere a Sacco: operaio cade da un’impalcatura. Ferito gravemente.

Cade da tre metri, grave operaio. Incidente sul lavoro in via Marconi - Ennesimo infortunio sul lavoro ieri mattina in un cantiere edile all’Istituto per geometri ’Morigia’, in via Marconi. msn.com scrive

Colpito da una fioriera caduta dal quarto piano, operaio di Frosinone ferito in cantiere ad Acilia - Acilia – Un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto, oggi pomeriggio in ... Scrive ilpuntoamezzogiorno.it