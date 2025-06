Premier League 25-26 | debutto a Ferragosto United-Arsenal alla 1ª giornata

La Premier League 2025-26 si prepara a infiammare gli stadi dal 15 agosto, con debutti emozionanti come United-Arsenal alla 1170ª giornata. Un campionato ricco di derby londinesi, sfide natalizie e capodannistiche, dove gli italiani sono pronti a brillare. Un torneo che promette emozioni intense e sorprese ad ogni turno, rendendo ogni partita un evento imperdibile per i tifosi di tutto il mondo.

Il campionato inglese riparte il 15 agosto con Liverpool-Bournemouth e si chiude il 24 maggio. A Londra 42 derby, giornata finale con 10 match in contemporanea. E poi Natale e Capodanno pieni di sfide. con gli italiani protagonisti.

Premier League 2025/26, si parte con Liverpool-Bournemouth ad Anfield - Il Liverpool inaugura la nuova stagione di Premier League il 15 agosto. Da gianlucadimarzio.com