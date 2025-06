Rifiuti Forlì-Cesena prima in Romagna per la raccolta differenziata | già raggiunti gli obiettivi regionali

La provincia di Forlì-Cesena si conferma leader nel riciclo in Romagna, con il 82% di raccolta differenziata nel 2023, superando gli obiettivi regionali. La crescita costante e l’impegno comunitario dimostrano che una gestione responsabile dei rifiuti è possibile e vincente. Non solo, nonostante il contesto globale sfidante, queste performance testimoniano come la sostenibilità possa essere un esempio concreto di cambiamento positivo e di rispetto per l’ambiente.

La raccolta differenziata in Emilia-Romagna continua a crescere: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all'80% che rappresenta l'obiettivo regionale del 2027. E la provincia di Forlì-Cesena fa ancora meglio, raggiungendo un risultato pari all'82%.

