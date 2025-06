Villa Pamphili si infittisce il mistero Kaufmann | l’alias italiano la casa a Roma e il viaggio in barca da Malta con madre e figlia

Nel cuore di Villa Pamphili si svela un enigma sempre più fitto: tra identità nascoste e viaggi sospetti, Francis Kaufmann emerge come un protagonista enigmatico. Con carte di credito ingegnose e alias italiani, il mistero si infittisce, lasciando aperte molte domande sulla sua vera identità e il suo passato oscuro. Cos’è che cela questa figura sfuggente? La risposta potrebbe risiedere in dettagli ancora da scoprire.

Roma, 18 giugno 2025 – Era in possesso di tre carte di credito con un’alta disponibilità di denaro e – oltre al passaporto con il nome di Rexal Ford – usava anche un alias italiano: Matteo Capoz zi. Sono gli ultimi strani tasselli della misteriosa vita di Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili. Il 46enne californiano – accusato di avere ucciso mamma e figlia, una neonata di sei mesi, ritrovate senza vita nel parco – all’inizio di aprile aveva contattato un'agenzia immobiliare per prendere un appartamento in affitto proprio Roma, dove poi è accaduto il duplice delitto. L’uomo – che è stato catturato sull'isola greca di Skiathos una settimana dopo il ritrovamento dei due cadaveri – aveva anche un conto in banca negli Stati Uniti, sul quale arrivavano i soldi dei genitori che vivono in California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net