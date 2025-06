Borsa | in Europa si estende il rosso Milano -0,2%

Le Borse europee continuano a mostrare segnali di nervosismo, con Milano in calo dello 0,27% e altre piazze come Londra, Parigi e Francoforte che registrano perdite più marcate. I futures sugli indici americani scendono, mentre il mercato obbligazionario si rafforza, in attesa delle imminenti decisioni della Fed sulla politica monetaria. In questo scenario incerto, alcune azioni resilienti come TIM offrono spiragli di stabilità, ma la strada resta complessa.

Le Borse europee estendono le perdite, i futures sugli indici americani scendono e il mercato obbligazionario si apprezza in attesa delel decisioni della Fed sulla politica monetaria. Londra cede lo 0,10%, Parigi lo 0,38%, Francoforte lo 0,47% e Milano gira in calo dello 0,27% A Piazza Affari tiene bene Tim (+1,96%) mentre Iveco (-2,8%), Recordati (-2%) e Generali (-1,3%) sono tra le peggiori del listino.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Europa estende il rialzo, a Milano corre Prysmian. Bene le banche, tonfo Banca Generali -3%

Cassa Depositi e Prestiti rafforza la propria leadership nell'innovazione con il secondo Green Bond da 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, la prima emissione in Europa con rendicontazione su blockchain, riservato a investitori istituzionali.

Borsa: Europa estende il rialzo, a Milano corre Prysmian - L'impatto del conflitto tra Israele e Iran sembra rimanere confinato all'area mediorientale e gli indici rimbalzano dopo l ...