Palazzo Reale e Villa Pignatelli intervengono i mecenati Il Rotary Club Napoli restaura 2 preziosi orologi

I tesori di Napoli si rinnovano grazie alla generosità dei mecenati: il Rotary Club Napoli ha restituito alla storia due preziosi orologi, simboli di un patrimonio culturale senza tempo. Presentati ieri in un’atmosfera di entusiasmo, questi restauri rappresentano il valore della collaborazione tra istituzioni e sponsor privati nel preservare le nostre radici. Ora, le “macchine del tempo” tornano a raccontare storie di arte e storia, arricchendo il patrimonio napoletano.

Sono stati presentati ieri i due orologi restaurati grazie ad una sponsorizzazione del Rotary Club Napoli per il recupero e la tutela del patrimonio del Palazzo Reale. Da oggi due “macchine del tempo” ritornano al loro posto dopo i restauri: l’orologio dell’ Atlante che sorregge il mondo, opera di Jaques Augustin Thuret esposto nel Salone d’Ercole della reggia partenopea e una pendola da camino, che ritorna a Villa Pignatelli, conservata smontata fino a poco fa nei depositi della dimora storica alla Riviera di Chiaia. Nello scorso mese di aprile Paola Ricciardi, Delegata alla Direzione del Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli e il professor Massimo Franco, presidente del Rotary Club Napoli, hanno siglato un contratto di sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

