Travolto da un treno uomo gravissimo | portato d' urgenza in ospedale

Una tragedia sfiorata si è consumata questa mattina lungo la linea ferroviaria Verona-Milano, nei pressi di Lonato del Garda. Un uomo è stato investito da un treno e, gravissimo, è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente sta suscitando grande cordoglio e attenzione: cosa è accaduto davvero? Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

In questa notizia si parla di: treno - uomo - travolto - gravissimo

