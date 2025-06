Linea Verde del tram | traffico in tilt a Corticella e in zona Fiera maxi ingorgo in via Stalingrado

Il traffico in tilt a Bologna, tra Corticella e Zona Fiera, sta creando un vero caos sulle strade, con maxi ingorghi in via Stalingrado che paralizzano la città. I cantieri del tram stanno sollevando preoccupazioni tra commercianti e residenti, temendo pesanti perdite economiche e un futuro incerto per le attività locali. La mobilitazione dei cittadini e degli esercenti si fa sempre più forte, chiedendo risposte chiare e soluzioni rapide.

Bologna, 18 giugno 2025 – I cantieri del tram a Corticella preoccupano - e non poco - commercianti e residenti. Si temono perdite di introiti e di clientela, con un futuro per le attività di via Bentini, ad esempio, arteria della linea Verde, molto incerta. Il coordinamento dei comitati di cittadini ed esercenti del Navile, sostenuti da diversi esponenti di centrodestra, si sono riuniti in mattinata a pochi metri dal'epicentro della linea Verde, all'angolo tra via Bentini e via Sant'Anna, irritati dal fatto che il Comune abbia rinviato l'udienza conoscitiva sui disagi relativi al tram prevista per oggi.

