Terzo mandato Tajani | trattativa politica non mi vendo per piatto lenticchie

Il dibattito sul terzo mandato politico si infiamma, con Tajani che chiara e deciso respinge ogni compromesso a prezzo di "piatti lenticchie". La sua posizione è ferma: le trattative sono esclusivamente politiche e non si vendono ideali per un piatto. In un panorama complesso, la coerenza resta la priorità . Ma cosa significherà davvero questa fermezza per il futuro dell’Italia?

Roma, 18 giu. (askanews) – “Non è che io cambio idea sul terzo mandato se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di trattativa. Le trattative sono sempre politiche: siccome il terzo mandato non è nel programma, se io devo accettare una cosa che non è il programma, è ovvio che poi gli alleati devono accettare una cosa che non è nel programma che noi proponiamo”. Lo ha chiarito Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Fi, parlando alla Camera dell’ipotesi di accordo nella maggioranza sul terzo mandato per i presidenti di Regione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Terzo mandato:O.Napoli,per centrodestra istituzioni come un sofà (ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Per il centrodestra non ci sono scadenze di termini che tengano. Se non hanno un accordo su come spartirsi le candidature alle regionali e la Lega minaccia un eme

