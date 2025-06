Opportunità per diventare guardie Ittiche e Zoofile | la Guardia civile ambientale cerca 10 volontari

Se sei appassionato di tutela ambientale e desideri fare la differenza, questa è l’opportunità che fa per te. La Guardia Civile Ambientale dell’Abruzzo cerca 10 volontari pronti a diventare guardie ittiche e zoofile, con requisiti fondamentali: forza, coraggio e volontà. Unisciti a questa nobile missione e contribuisci concretamente alla salvaguardia della natura, perché il futuro del nostro pianeta merita il meglio da parte di tutti noi.

La Guardia civile ambientale Abruzzo cerca 10 volontari da inserire nell'organico come guardie giurate Ittiche e Zoofile. "Tre i requisisti indispensabili che chiediamo: forza, coraggio e volontà", si legge nella nota di avviso con cui si apre alle candidature. "La nostra missione – spiega la.

