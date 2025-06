Aquilonia inciampa su una trave in ferro e cade | ferito operaio

Un incidente sul lavoro scuote la tranquillità di Aquilonia: un operaio di 61 anni, durante i lavori di demolizione presso un cantiere comunale, inciampa su una trave in ferro e finisce a terra ferito. La pronta risposta dei Carabinieri locali ha garantito soccorsi immediati e una prima ricostruzione dell’accaduto. Un episodio che evidenzia l’importanza della sicurezza sui cantieri e la vigilanza costante.

