Thuram a Sport Mediaset mette sull’attenti la Juve | Occhio all’Al-Ain siamo consci che… Poi scherza sulla lotta interna alla famiglia Thuram | la sua battuta!

Thuram, centrocampista della Juve, ha parlato a Sport Mediaset prima dell’inizio del Mondiale per Club. Queste le sue dichiarazioni. A Sport Mediaset, verso l’esordio al Mondiale per Club che avverrà contro l’Al-Ain, Khephren Thuram ha rilasciato queste dichiarazioni. Cosa ha detto il centrocampista bianconero. MONDIALE PER CLUB – « Siamo felici di essere in America e di cominciare il Mondiale. Non so dove possiamo giungere, ma vogliamo arrivare in finale e vincere. L’Al Ain? Non lo sottovalutiamo, siamo consci che è una grande squadra: ha conquistato la Champions League. Sarà una gara difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com