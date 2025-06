Darmian a Sportitalia | Dobbiamo lavorare già da domani penseremo alla prossima partita Chivu ci ha detto…

Dal debutto di Cristian Chivu alla guida dell'Inter, Matteo Darmian si è rivelato protagonista, commentando l'1-1 contro il Monterrey ai microfoni di Sportitalia. Con un occhio già rivolto al futuro, Darmian ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul presente e prepararsi al meglio per la prossima sfida. Le sue parole riflettono determinazione e voglia di migliorare, perché in casa nerazzurra...

Darmian, il difensore dell'Inter ha commentato ai microfoni di Sportitalia l'1-1 ottenuto dai nerazzurri contro il Monterrey: le sue parole. Il difensore nerazzurro Matteo Darmian ha commentato così ai microfoni di Sportitalia l'1-1 ottenuto dalla prima Inter dell'era Cristian Chivu nella gara d'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey di Sergio Ramos. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI DARMIAN – «Abbiamo cercato di fare un po' quello che ci aveva chiesto il mister e nel primo tempo prima del gol non abbiamo rischiato granché. Siamo andati sotto su palla inattiva e recuperare non è mai facile.