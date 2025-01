Inter-news.it - D’Aversa: «Grande giocata Lautaro Martinez. Esposito cose mai viste!»

Leggi su Inter-news.it

dopo Inter-Empoli vinta 3-1 dai nerazzurri, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti riguardo la sfida persa a San Siro. Poi un commento riguardo la crescita di Sebastiano.IL COMMENTO – Robertoanalizza così la partita persa contro l’Inter a San Siro: «Cosa è mancato? Penso che sotto l’aspetto dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla a questi ragazzi, la partita l’ha sbloccata una grandissimadi. È stata in equilibrio, ma fin lì hanno creato poco, e sono stati bravi loro a farci lavorare più bassi di quello che avevamo preparato. Poi quando subisci gol alzi il baricentro e il rammarico aumenta per la gestione del terzo gol, nato da una punizione a favore nostra. Questo è l’atteggiamento che volevo. Dobbiamo ragionare sul fatto che prima del terzo gol abbiamo comunque riaperto la partita con l’Inter e non è facile: ha campioni e cambi che in qualche caso migliorano chi è già in campo.