Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, inizia la missione Champions: bianconeri partiti da Caselle per il Belgio. C’è anche Chiellini con la squadra – VIDEO

di Marco Baridon, via allaper ipartita daverso ilper il match –(inviato a) –ufficialmente laper la, attesa domani sera dalla sfida in casa della formazione belga per la settima giornata del girone diLeague.Giorgio #in partenza da?? #?? #CLU? @BaridonMarco pic.twitter.com/20zqjEURhx—ntusNews24.com (@junews24com) January 20, 2025 Ancora out i lungodegenti Milik, Cabal e Bremer, c’è invece il ritorno di Conceicao per il match. PresentiYildiz e McKennie, che prenderanno regolarmente parte alla trasferta. PresenteGiorgioal seguito del gruppo.Leggi suntusnews24.com