Ilfattoquotidiano.it - “Chi è senza amici si ammala di più e rischia tumori e infarti. È colpa delle proteine della solitudine'”: la scoperta nel nuovo studio. Ecco cosa sono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avereè come avere un tesoro, recita l’antico proverbio. Oggi potremmo dire che essere inseriti in una buona rete sociale è come prendere un farmaco efficace per metterci al riparo da malattie che non riguardano solo la mente, ma anche il cuore e il resto del nostro organismo. Un recenteanglo-cinese pubblicato su Nature Human Behaviour ha infatti confermato la relazione positiva tra salute e predi, dimostrando a livello organico cheaccade a chi soffre invece di isolamento o. Tutto è legato alla predi specifichenelle persone isolate. Se la loro salute è peggiore, è proprio perdi queste “” collegate a stress, colesterolo alto, resistenza insulinica, aterosclerosi che porta all’infarto fino allo sviluppo di