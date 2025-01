Quifinanza.it - Bonus domotica 2025, a chi spetta e a quanto ammonta

Il governo di Giorgia Meloni ha confermato, anche nel, il cosiddetto, la misura che collegata al Supere all’Ecopermette ai beneficiari di vantare delle agevolazioni economiche per l’installazione dei determinati dispositivi. Lo sgravio fiscale previsto dalla misura, inoltre, cambia se gli interventi domotici interessano la prima o la seconda casa, con le percentuali che nelsono state riviste fortemente al ribasso. Il, così come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, resterà attivo fino al 2027.Cosa prevede ilIlè, come detto, collegato agli interventi riguardanti il Supere l’Eco. Si sostanzia in uno sgravio fiscale relativo all’acquisto di sistemi e dispositivi diche possano essere riconducibili a quelli di building automation, ovvero gli impianti di climatizzazione degli ambienti e di generazione dell’acqua calda sanitaria Acs.