Sport.quotidiano.net - Basile, dai canestri all’olio. L’ex cestista ha 50 anni: "Ora vivo tra cani e ulivi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, nel quale alla voce ‘professione’, sui suoi documenti, c’era scritto ‘bracciante agricolo’. Non un falso, ma un paradosso, perché il nostro in questione è Gianlucada Ruvo di Puglia che, all’epoca dell’etichetta ‘bracciante agricolo’, era già un giocatore della Fortitudo Bologna, aveva vinto uno scudetto e un europeo con la nazionale. Un Baso che, venerdì, compirà 50tondi. E adesso, cosa c’è scritto sulla sua carta di identità? "Non vi siete aggiornati?". Perché? "Nelle carte di identità elettroniche, dove si fa fatica a leggere, non c’è più la professione. Comunque, dopo bracciante agricolo, in tempi più recenti, avevo fatto scrivere sportivo professionista". Oggi cosa farebbe scrivere? "Pensionato". Ma come, ha solo (quasi) 50