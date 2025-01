Ilrestodelcarlino.it - Barbiere gratis per i bisognosi, ‘Un posto a tavola’ amplia i servizi

Cervia (Ravenna), 20 gennaio 2025 – Nel locale vicino alla stazione ferroviaria di Cervia, dove per anni ha avuto sede ‘Mensa Amica’, continuano le attività portate avanti dall’associazione ‘Unin aiuto delle persone bisognose. La novità è che da lunedì scorso è attivo ilo gratuito die parrucchiere per le persone in difficoltà. L’associazione ‘Un, infatti, ha continuato alcune attività anche dopo il trasferimento delo di distribuzione dei pasti gratuiti a ‘Cucina Sorriso’. La missione dell’associazione è sempre stata quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, offrendo beni efondamentali per una vita dignitosa, insieme a opportunità di relazione, inclusione e inserimento sociale.