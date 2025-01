Inter-news.it - Asllani: «Contento della mia prestazione! Lautaro Martinez dà sempre la scossa»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato subito dopo la fine di Inter-Empoli, posticipoventunesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro e vinto dai padroni di casa 3-1. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a DAZN LA VITTORIA PRIMA DI TUTTO – Kristjanha parlato così dopo Inter-Empoli: «Sonomiaperò sappiamo che l’importante è la vittoria. Siamo stati bravi perché l’Empoli non perde mai l’occasione di venire a San Siro e fare la sua partita. Siamo felici e portiamo a casa questi 3 punti.sta bene, siamo contenti di avere un capitano così perché dà laanche nei momenti difficili. Lo conosco ormai da tre anni e sono felice di averlo come capitano».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «miadàla»)© Inter-News.