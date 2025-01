Napolipiu.com - “83 milioni per Garnacho? Il Napoli ha deciso: ecco la cifra massima”

“83per? Ilhala”">Il club azzurro non intende spingersi oltre i 50per l’attaccante del Manchester United, nonostante il gradimento del giocatore al trasferimento.Ilha tracciato una linea netta per Alejandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo non ha intenzione di assecondare le richieste eccessive del Manchester United, nonostante l’argentino abbia già dato il suo assenso al trasferimento.La redazione di Sky Sport ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa: “Illavora sempre sulla pista, che ha dato un assenso dial trasferimento. Non basta, però, perché serve un grosso ammorbidimento dello United sulla, che resta molto alta nelle idee della dirigenza partenopea”.