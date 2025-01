Zonawrestling.net - WWE: L’infortunio di AJ Styles solleva interrogativi sul suo futuro contrattuale

AJsta affrontando un periodo difficile, poiché il suo ritorno in WWE previsto per la fine del 2024 è stato compromesso da un infortunio, alimentandosul suo stato. Durante il suo attesissimo comeback nell’episodio di SmackDown del 4 ottobre 2024,ha affrontato Carmelo Hayes ma ha subito un infortunio di Lisfranc, costringendo il match a terminare bruscamente. Questo imprevisto è arrivato nel momento peggiore per “The Phenomenal One,” che era già assente dai programmi WWE da mesi prima di quell’incontro.Il 10 gennaio 2025, un fan ha chiesto aun aggiornamento sul suo recupero e sul ritorno.non ha indorato la pillola, twittando: “Sarò onesto, questo infortunio è impegnativo.” La sua sincerità ha offerto ai fan un raro scorcio del suo stato mentale attuale mentre affronta la riabilitazione per il grave infortunio al piede.