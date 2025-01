Ilgiorno.it - Una risata seppellirà il razzismo: "È ovunque ma non mi influenzerà"

Leggi su Ilgiorno.it

L’ironia come strumento per raccontare un’Italia in continua evoluzione. Una battuta alla volta Assane Diop - comico originario del Senegal e cresciuto a Castiglione delle Stiviere - decostruisce con il sorriso i pregiudizi che serpeggiano nel nostro Paese. A soli 29 anni, Diop è già un uomo da record: è il primo stand-up comedian afroitaliano a calcare il palco di Zelig e in poco tempo ha raggiunto quasi 100mila follower su TikTok. "Fin da bambino ho sempre pensato che far ridere fosse il mio destino – racconta il comico –. La strada è ancora lunga ma il futuro ha in serbo per me tanti bei progetti". Diop, come ha deciso di diventare un comico? "Sono sempre stato un bimbo divertente, ma crescendo far ridere amici e famiglia non mi bastava più: il mio sogno era diventare un comico professionista.