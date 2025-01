Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: stretta finale per Tomori, ma si valutano anche altri nomi in difesa. Novità su Cambiaso

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 17 gennaio 2025– 19 gennaio 2025via dalla? Come cambierebbe il mercato bianconero in caso di cessione: già pronta questa strategiaOre 10.40 –via dalla? Come cambierebbe il mercato bianconero in caso di cessione dell’esterno: già pronta questa strategia per gennaioalla: nelle prossime ore nuovo incontro col Milan, si può chiudere così.