Lettera43.it - Tregua a Gaza, Biden: «Uno dei negoziati più difficili a cui ho preso parte»

Leggi su Lettera43.it

«Oggi per la prima volta le armi hanno taciuto. È un grande successo, frutto di un lavoro di mesi». Lo ha detto Joe, parlando dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di, nella sua ultima dichiarazione da presidente degli Stati Uniti d’America, per il quale ha aspettato l’ufficialità della liberazione dei primi tre ostaggi israeliani: «Lavoro nel campo della politica estera da decenni e questo è stato uno deipiùa cui ho», ha aggiunto.Joe(Getty Images).: «Medio Oriente trasformato, Iran nella posizione più debole da decenni»«Ora la regione è stata radicalmente trasformata. Yahya Sinwar, a lungo leader di Hamas, è morto. Gli sponsor del gruppo in Medio Oriente sono stati gravemente indeboliti da Israele, sostenuto dagli Stati Uniti.