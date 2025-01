Sport.quotidiano.net - Rugby, il Rovigo chiude il girone d’andata con una sconfitta a Mogliano Veneto

, 19 gennaio 2025. Non comincia bene il 2025 la Femi Czche nella nona giornata del campionato di serie A Elitè che ha chiuso ildi andata è stato sconfitto dalallenato dall’ex Umberto Casellato. Partita giocata su un terreno pesante e con una leggera pioggia, che non ha aiutato sicuramente lo spettacolo. La gara è stata quasi sempre condotta da, passata in vantaggio al 13’ il calcio piazzato di Avaca. Al 20’risale il campo con il pack, touche per i bersaglieri nei cinque metri avversari, drive vincente che porta oltre la linea Giulian. Thomson, da posizione angolata, non centra i pali, 3-5. Tre minuti dopo i biancoblu rispondono nuovamente dalla piazzola e si portano sul +1 grazie al piede di Avaca, 6-5. Al 31’ è ancoraad aggiornare il tabellino, i padroni di casa ottengono un calcio a favore e optano per una touche nella zona rossa dei ragazzi di coach Giazzon, buona prova del pack di casa che porta oltre la linea per la marcatura Gasperini: Avaca è preciso, 13-5.