Romagna Rfc al giro di boa Oggi la sfida con il Villa Pamphili

Di nuovo nella mischia. Primo appuntamento del 2025 per ilRfc, chepomeriggio, alle 14.30, tornerà sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena per la prova con il, intenzionato a dare continuità all’ottimo periodo col quale si era chiuso l’anno ormai in archivio e che peraltro alle porte dell’estate aveva regalato alla squadra con base a Cesena la promozione dopo appena un anno disputato nel purgatorio della serie B. Dopo la sosta per le festività, il campionato di A riparte dunque dall’ultimo turno delne di andata, che vedrà i Galletti impegnati nel confronto con la squadra romana, fanalino di coda della classifica. Ilarriva aldi boa del torneo in una buona condizione di classifica, con un bottino di 24 punti che vale il quinto posto e con la possibilità di avvicinarsi al gruppo di testa vista la doppiaLivorno-Firenze e Civitavecchia-Roma Olimpic che in queste ore vedrà a confronto le prime 4 delne.