Lanazione.it - Rebecca Corsi fa quadrato attorno all’Empoli: “Stare vicini alla squadra”

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 19 gennaio 2025 – “C'è davicino, compattarsi, lavorare bene e continuare a credere in quello che abbiamo fatto finora". Così, vicepresidente dell'Empoli, ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro l'Inter. "Fazzini? L'offerta della Lazio era economicamente congrua, ma c'era difficoltà sulla modalità. Lui è un giocatore dell'Empoli, siamo aperti a qualsiasi offerta ma finché questa non arriverà Jacopo giocherà per l' Empoli".