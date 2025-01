Lanazione.it - Partita da uno fisso al Lungobisenzio

"Non mi interessa come, ma dobbiamo fare assolutamente risultato". Messaggio forte e chiaro quello lanciato da Marco Mariotti ai suoi ragazzi in vista del calcio d’avvio di Prato-Sammaurese, in programma oggi alle 14.30. In occasione della ventesima giornata del girone D di serie D, la truppa biancazzurra ospita all’ultima formazione della classe, assieme al Fiorenzuola. Nonostante lo scarso bottino raccolto finora (12 punti), la compagine giallorossa anche nello scorso turno di campionato ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, perdendo solo 1-0 e sfiorando addirittura il pari sul campo di quel Ravenna che nellaprecedente aveva dominato proprio in casa dei lanieri. "La Sammaurese ha cambiato molto grazie al mercato: bisogna farle i complimenti perché ad un certo punto sembrava spacciata e invece ha inserito ottimi innesti.