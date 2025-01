Sport.quotidiano.net - Napoli, dall'Atalanta all'Atalanta: la rivincita di Lukaku

, 19 gennaio 2025 - Da una sconfitta sanguinosa che aveva il sapore del risveglio dopo mesi di sogni in grande e dai fischi copiosi al momento della sostituzione a una vittoria pesantissima che vale il +7 in classifica proprio sulla rivale in questione e firmata per giunta appunto da chi nel primo round ne era uscito maggiormente con le ossa rotte: i protagonisti della vicenda sono il, l'e Romelu, un triplice intreccio che si ripete in stagione, ma con esiti nettamente diversi da quelli del match del Maradona. Da peggiore a migliore in campo A Fuorigrotta passarono i nerazzurri, che quel pomeriggio vinsero 3-0 emettendo all'apparenza due verdetti oggi quasi totalmente stravolti: il primo riguarda la propria candidatura alla lotta scudetto e il secondo invece la bocciatura di quella degli azzurri.