Mutui, i tassi scendono ancora. E cresce la voglia di comprare casa

Il calo deispinge le famiglie italiane acon il mutuo. Gli interessi sulle nuove operazioni rilevati dall’Abi, infatti, continuano a scendere, raggiungendo a dicembre il 3,10% contro il 3,23% di novembre e il 4,42% di dicembre 2023. Di conseguenza, calcola il sindacato bancario Fabi, i prestiti per lasono aumentati di 4,3 miliardi (+1%) dai 420,8 miliardi di maggio 2024 ai 425,1 miliardi di novembre. Tuttavia a inizio 2025, evidenzia il presidente dell‘Abi Antonio Patuelli, siamo in "una fase di passaggio nell‘incertezza versopiù bassi, che però vengono contrastati da rigurgiti inflazionistici e da un‘incertezza mondiale di carattere economico-finanziario". Un andamento che ha portato l’Irs a 10 anni, indice di riferimento per ia tasso fisso, a salire nei primi giorni di gennaio al 2,50% dal 2,23 di fine 2024.