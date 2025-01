Zonawrestling.net - Matt Cardona: “Un contratto con l’AEW? Probabilmente si sarà perso tra la posta in arrivo”

Recentemente, il “Deatmatch King”ha provato l’assalto al ROH World Championship di Chris Jericho, uscendone però sconfitto. Sono già diverse le apparizioni che il wrestler ha fatto per Tony Khan, tra AEW e ROH, a partire dal 2020 e i fan si chiedono perchénon abbia ancora firmato unfull-time con la compagnia. Parlando ad Ariel Helwani nel corso del suo show,ha offerto un commento sulla situazione, usando principalmente toni leggeri. All’Ariel Helwani Show, quindi,ha detto:“Quando sono arrivato la prima volta, ho aiutato Cody Rhodes. Abbiamo avuto un tag team match che abbiamo vinto, un match in PPV. Ho avuto tre magliette per soli due match, ma non ho mai ricevuto una chiamata vera e propria. Al giorno d’oggi non so cos’accadrà.