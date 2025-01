Ilnapolista.it - Lukaku, perdona i lazzari del populismo azzurro. Il Napolista aprirà un centro di recupero per gli anti-Conte

Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-3, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Gli azzurri di questa sera a Bergamo li ricorderemo nei lustri a venire. Reciteremo i loro nomi a memoria, uno per uno. Gli undici titolari e tre sostituti. In tutto quattordici titani. Più naturalmente l’Uomo Nuovo in panca, il Signor C. che sta predicando la rivoluzione della vittoria permanente. Non c’è esagerazione, né enfasi. È la forza della realtà che s’impone. Il giovane Meret è il primo eroe di stasera, in ordine di formazione. I dettagli: para un tiro di Samardzic e soprattutto, sul due a due, si allunga come Gommaflex e devia con una mano il colpo di testa del belga rinato in terra orobica – 7,5DI LORENZO. L’Eurocapitano talvolta patisce la velocità nerazzurra, come nel secondo gol dell’Atalanta, ma la destra di stasera, tra lui e Na-Politano, è un magnifico esempio di dedizione perinde ac cavader al verbo contiano – 7RRAHMANI.