Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: inizia la gara, incognita visibilità

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.1511.02 Miradoli al secondo intermedio accusa ben 6 decimi.11.01 1’22?72 il tempo della svizzera, che ha sciato bene, tranne un errore all’imbocco di Rumerlo. E’ unmolto tecnico e angolato, disegnato bene. Adesso la francese Romane Miradoli, terza lo scorso anno.11.01 Suter trova il sole nella parte bassa.11.00to ildi. In pista la svizzera Corinne Suter.10.58 Al momento la luce è piatta, cielo nuvoloso. Ma il sole potrebbe fare capolino in qualsiasi momento. Al momento un vantaggio potrebbero averlo i pettorali più alti.10.57 La prima a partire sarà la svizzera Corinne Suter, che ieri ha dato segnali di ripresa con il quinto posto in discesa.