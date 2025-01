Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Barford sbaglia parecchio e si deprime. Cheatham: non bastano due bombe nel finale

Jaylen(25 minuti, 3/7 da 2, 0/5 da 3, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 9 punti) Non entra focalizzato,e si. E quando succede è più un problema che una risorsa. Serataccia. Voto 4.5 Cassius WINSTON (26 minuti, 2/6 da 2, 3/5 da 3, 9/11 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 8 assist, 22 punti) Non è il miglior Winston dell’annata, si prende anche lui le sue pause, ma senza il suo apporto offensivo probabilmente la sconfitta biancorossa sarebbe stata epocale. Nelingaggia con Ross il duello per la differenza canestri, purtroppo non lo vince. Voto 6.5 Mouhamed FAYE (20 minuti, 6/7 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 13 punti) Ci mette tre quarti a entrare in partita, in particolare a livello di concentrazione e mentalità, poi si disimpegna anche benino, ma in un giovane vogliamo vedere sempre fuoco sacro e attenzione.