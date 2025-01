Ilgiorno.it - La vittoria di Alberto Batini, il medico sotto minaccia: “Denunciai: paziente condannato”

Segrate (Milano) – Sei mesi di reclusione alviolento che lo minacciò in studio perché pretendeva un certificato. “Giustizia è fatta”, dicedi famiglia che dopo l’episodio a Pozzuolo Martesana, nell’hinterland milanese, assunse una guardia del corpo per proteggersi dall’aggressività della gente che poteva capitare nel suo ambulatorio. Soddisfatto? “Sì. Credo che questa sentenza sia un segnale importante. Dovrebbe spingere i colleghi a denunciare, come ho fatto io. E nonostante la legge stia correndo in questa direzione - l’arresto differito è senza dubbio uno strumento di contrasto a tutto quel che la categoria subisce - il sommerso è ancora tantissimo. Sono nel sindacato, tocchiamo con mano questi problemi ogni giorno. Gli episodi si moltiplicano, è un fenomeno che non conosce sosta al quale bisogna mettere un freno”.