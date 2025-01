Biccy.it - Jovanotti co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo

Chi sono i due amici che accompagneranno Carlo Conti nel corsoserata deldie che non ha potuto annunciare durante il collegamento col Tg1 dello scorso mercoledì sera? A rispondere sono state due testate giornalistiche Dagospia e Il Messaggero che hanno fatto due nomi dandoli per certi: Gerry Scotti esarà un co-di #2025 nellaserata. Affiancherà Carlo Conti insieme al già annunciato Gerry Scotti.Fonte: Il Messaggero pic.twitter.com/v50VDGgApB— Trash Italiano (@trashitaliano) January 19, 2025“Lasera condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. Non posso dire i nomi, ma sto cercando di convincerli”, aveva detto Carlo Conti al Tg1. E alla fine i due “amici storici” è riuscito a convincerli, dato che entrambi gli hanno detto sì.