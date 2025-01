Ilgiorno.it - Il mistero dell’imprenditore sparito e dell’azienda cannibalizzata dalla ‘ndrangheta: da Antonio “U pazzu” al sequestro di 650mila euro

BRESCIA – Non soloBruzzaniti, “U", è coinvolto nell’inchiesta che avrebbe rivelato la cannibalizzazione delle aziende di Pasquale Lamberti, l’imprenditore di Monza svanito nel nulla nel luglio 2021 alcuni mesi dopo avere svenduto in circostanze mai chiarite le sue floride società. Anche il nipote Leone (“Leo U Niru“), 65 anni, di Africo, Reggio Calabria, per gli inquirenti con lo zioai vertici del clan ‘ndranghetista Morabito-Bruzzaniti-Palamara, figura tra i nove indagati, di cui cinque sono in misura cautelare. In carcere sono finitiBruzzaniti, 69enne calabrese residente a Cambiago (Mi) e Claudio Mancini, 59 anni, di Campobasso, di casa a Milano. Ai domiciliari il commercialista Gabriele Abbiati, 51enne di Seregno (Mi) e Fabio Bonasegale, 56enne di Chiavenna (So).