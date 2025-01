Lanazione.it - Frey lancia la Pianese, Pescara battuto nel finale: 3-2

Piancastagnaio (Siena), 19 gennaio 2025 – Secondo successo di fila per una superche al Comunale batte ildopo una gara molto emozionante in cui i bianconeri hanno saputo reagire alla rimonta degli abruzzesi. La prima occasione del vibrante pomeriggio di Piancastagnaio è per il, con Tonin che riceve in area e poi calcia sull’esterno della rete. Al 21’ le zebrette vanno vicine al vantaggio: Da Pozzo batte a a colpo sicuro, Plizzari gli nega la gioia della rete. Che però è rimandata di poco: Mignani si avventa su una palla vagante in area dopo un errore in uscita dele scaglia un destro su cui l’estremo difensore non può nulla, 1-0. Lanon si ferma e al 38’ trova il raddoppio: Simeoni spizza una rimessa laterale da sinistra trovando libero Proietto che con il mancino trafigge imparabilmente Plizzari per il 2-0.