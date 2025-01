Lanazione.it - Ennesimo blitz antidroga nei boschi. Smantellato bivacco a Sant’Urbano

Leggi su Lanazione.it

dei carabinieri nell’areava didi Narni che, nonostante le difficoltà di accesso e la lontananza dai centri abitati, era stata segnalata come luogo di spaccio di stupefacenti. Un fenomeno, quello dello spaccio nei, che da tempo stringe in una morsa tutta l’area ternano-narnese. I carabinieri della stazione di Narni e i colleghi del Nucleo Forestale si sono quindi introdotti nell’areava die hanno smantelllato uno dei bivacchi usato abitualmente dai pusher, che scelgono con sempre maggiore frequenza zone impervie e isolate per ricevere i clienti ed eludere così eventuali controlli delle forze dell’ordine. Grazie anche alle segnalazioni di alcuni escursionisti, i militari hanno individuato, lungo la strada provinciale 20, nel fitto della vegetazione della zona, una piazzola utilizzata dagli spacciatori come base il traffico di stupefacenti.