Emilia Romagna, i laureati più richiesti dalle aziende

Bologna, 19 gennaio 2025 – In, così come in tutta Italia, stiamo osservando da anni il fenomeno dello “skill mismatch”, ossia il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente possedute dai lavoratori. In poche parole, c’è un’alta domanda di lavora qualificato che però non viene soddisfatta perché ci sono pochiin materie specifiche. A mancare sono principalmente dottori in economia e materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Il rapporto Skills Intelligence2023 ha analizzato 78.906 annunci di lavoro online nell'arco di 12 mesi e ha classificato i profili professionali più. Le professioni intellettuali e scientifiche più ricercate sono: amministratori e analisti di sistema, sviluppatori di software, ingegneri specializzati, analisti della gestione e organizzazione, ingegneri industriali e gestionali specialisti della pubblicità e del marketing, ingegneri meccanici, informatori tecnici e scientifici, ingegneri chimici e ingegneri elettronici.