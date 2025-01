Ilfattoquotidiano.it - Dele Alli al Como: dall’exploit alla depressione, ascesa e caduta del non fenomeno che ha dovuto fare i conti col passato

Un potenziale enorme, per un palcoscenico che ha dominato e poi odiato. Amato e poi rinnegato. Fino a implodere, perdendo la passione più pura. In pochissimo tempo,si è trasformato da promessa a rimpianto del calcio. Dal “più forte centrocampista inglese dai tempi di Paul Gascoigne” (secondo Sir Alex Ferguson) al “che fine ha fatto”, fino aldi Fabregas. Il prime nel Tottenham, poi Everton e Besiktas. Nel mezzo, il buio e i fantasmi dellae i flashback di unche lo hanno condizionato fino a non riconoscere nemmeno sé stesso: “Dopo la Turchia, ho deciso di entrare in una struttura di riabilitazione dove si occupano di dipendenza e traumi. Ero dipendente dai sonniferi. Ho abusato di queste sostanze al punto di non poternea meno. Le cose non andavano bene: non posso non ringraziare l’Everton per il supporto che mi ha dato, sono felice di aver fatto tutto questo”.