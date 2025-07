Da Ricasoli ad oggi | la storia della polizia italiana raccontata da Giovanna Tosatti

Dai primi passi di Bettino Ricasoli nel 1867 fino alle sfide odierne, la storia della polizia italiana si svela attraverso gli occhi di Giovanna Tosatti. Un viaggio tra riforme, valorizzazione dei diritti e nuovi scenari di sicurezza. La sua narrazione ci accompagna a scoprire come il ruolo del poliziotto si sia evoluto, mantenendo intatti i principi fondamentali di servizio e protezione. Un percorso che continua a plasmare il nostro Paese, evidenziando l’importanza del rispetto per la legge e la tutela dei cittadini.

Presidente del Consiglio e ministro dell’Interno il “barone di ferro” Bettino Ricasoli emanò nel 1867 le prime istruzioni per i funzionari della polizia. Il funzionario – scrisse – deve essere “cauto e riservato nella relazione del suo Uffizio, vigile protettore della libertĂ dei cittadini, generoso co’ deboli e severo co’ prepotenti, pieno del sentimento della forza della legge, di cui è chiamato a mantenere l’osservanza, primo a comparire in occasioni di pubbliche sventure, sagace esploratore de’ bisogni delle popolazioni”. Il Regno d’Italia era nato appena sei anni prima, e per la presa di Roma mancavano ancora quattro anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it