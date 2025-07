Donburi House porta l’Izakaya della cucina giapponese in Italia con 90 nuovi ristoranti

Donburi House porta l’autentica cucina giapponese in Italia con un piano di espansione ambizioso: 90 nuovi ristoranti. Grazie ai investimenti delle famiglie torinesi Boffa e Chiesa, il successo raggiunto a Torino, Milano e Aosta si trasforma in una vasta diffusione su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo? Superare i modelli ‘fusion’ per portare in ogni angolo del paese la vera essenza della cucina nipponica, fatta di rispetto, tradizione e qualità.

