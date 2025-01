Ilgiorno.it - Controlli a tappeto. Multe, denunce e un bar chiuso

straordinari del territorio dopo la rivolta di piazza dello scorso weekend a Busto Arsizio. Coinvolti i Commissariati di Gallarate e Busto, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia locale di Busto. Le attività hanno interessato le aree più sensibili dei centri cittadini di Busto e Gallarate, con particolare attenzione alle piazze e alle stazioni ferroviarie. Sono state identificate circa 120 persone, di cui 30 con precedenti di polizia. Un minorenne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ad un esercizio pubblico è stata contestata la presenza di una dipendente non in regola. Iproseguiranno nelle prossime settimane. Nella serata di venerdì invece gli agenti di Busto hanno notificato al titolare di un locale del centro il provvedimento di chiusura per 30 giorni disposto dal questore.