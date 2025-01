Inter-news.it - Conte: «Napoli ha superato difficoltà che avrebbero ammazzato un toro!»

Antonioha parlato nel post-partita di Atalanta-, sfida terminata con il punteggio di 3-2 per i partenopei. Il tecnico azzurro ha elogiato la propria squadra per la crescita avuta fin qui.IL COMMENTO – Antonioha sottolineato a DAZN i meriti del suodopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta: «Penso che sia stata una partita diversa dall’andata, sotto tutti i punti di vista. La squadra è cresciuta tanto, soprattutto nelle. Stiamo andando avanti avendo delle situazioni da affrontare, sia in termini di infortuni che di mercato. Situazioni che potrebbero ammazzare un, mentre noi andiamo avanti e non ci lamentiamo. Ringrazio i ragazzi perché sono disposti a lavorare tanto e a migliorarsi. Li ringrazio perché le nostre fortune passano attraverso il lavoro e il miglioramento collettivo».