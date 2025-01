Metropolitanmagazine.it - «Ciao maestro»: quando David Lynch incontrò Franco Battiato

Il 15 gennaio il visionario, creatore de I segreti di Twin Peaks, Blue Velvet e molto altro, si è spento all’età di settantotto anni. Nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un grave enfisema e che difficilmente avrebbe potuto uscire di casa per tornare a dirigere. In passato, il genio creativo del regista e sceneggiatore statunitense ha raggiunto anche il nostro Paese, in particolare la Sicilia, dove ha conosciuto un mostro sacro del cantautorato italiano, lo scomparso.I due si sono conosciuti a Palermo nel 2007, in occasione di una conferenza ditra le rovine di Santa Maria dello Spasimo. Pare che, andando incontro al musicista, si sia rivolto a lui in italiano, salutandolo con un caloroso «» e stringendogli la mano. A documentare il momento, uno scatto fotografico.