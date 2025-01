Lanazione.it - Certaldo ricorda Maati, il dolore della madre: “Mio figlio massacrato, una tortura a vita”

(Firenze), 19 gennaio 2025 – “Ogni notte alle 5 mi sveglio e penso ache è stato accerchiato, rincorso,. Mi immagino la scena, è unache mi porterò dietro per tutta la”. A parlare davanti a una platea di amici, parenti e soprattutto tanti ragazzi, è la mamma diMoubakir, il 17enne ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre a Campi Bisenzio. Oggi in piazza Boccaccio asi è tenuta una commemorazione in ricordo del ragazzo. Tantissimi i presenti, tutti con in mano un cartello e una scritta in evidenza: “Giustizia per”. "Lo penso a terra sofferente – le parole–, accerchiato dal branco, abbandonato dagli amici, implorando di essere lasciato stare perché forse non era nemmeno lui quello che cercavano. È stato, e gli è stata data l’ultima coltellata, quella mortale, nella totale indifferenzaumanità intera”.