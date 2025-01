Lanazione.it - Caos al centro minori. Rissa, sassi e coltellate. Giovane gravissimo

Leggi su Lanazione.it

FIRENZEUn altro pomeriggio di sangue e alta tensione al Cas (Accoglienza Straordinaria) “L’orologio“ di viale Corsica, struttura che ospita minorenni in Italia senza l’accompagnamento dei genitori. In seguito a una violentadivampata all’interno, ci sono due giovani che hanno riportato ferite da arma da taglio, probabilmente provocate da uno o più coltelli. Uno di loro - che ha 19 anni e potrebbe essere un “intruso“ - è stato portato al pronto soccorso in codice rosso ed è in condizioni gravissime: ha preso una coltellata al cuore. E ristabilire l’ordine all’interno delnon è stato per niente facile né per i carabinieri - che, dopo l’intervento del ’Battaglione’ in tenuta anti sommossa stanno procedendo con gli accertamenti sotto il coordinamento della procura deie quella ordinaria - né per la polizia municipale intervenuta in ausilio: all’arrivo delle divise, alcuni ospiti delhanno risposto con un lancio di pietre, tanto che alcuni agenti sono rimasti feriti.