Gamberorosso.it - Basta "mangifici" anonimi e ingredienti omologati. Cari osti e ristoratori ripartite dai mercati

Leggi su Gamberorosso.it

In viaggio a Ortigia, la splendida isola di Siracusa, ho potuto immergermi nel suo mercato, lussureggiante di pesce e soprattutto di frutta e verdura. È una mia passione, girare le città a piedi e visitarne i, per capire cosa i locali mangiano, e in definitiva come vivono.I, presidio di tipicità e sostenibilitàI, quelli veri, non ancora trasformati in infilate di banchetti di street food, sono un presidio instuibile di tipicità, stagionalità e sostenibilità. Soprattutto in provincia, vi si trovano frutti e ortaggi quasi sempre prodotti nelle vicinanze, spesso varietà tipiche che si possono conoscere solo sul posto. Isono un presidio di biodiversità e quello di Ortigia non ha fatto eccezione, con i suoi trionfi di verdure di stagione, agrumi e pesce, regali di una terra e di un mare particolarmente fortunati.